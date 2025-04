Caso Bruna: imagens mostram momento em que estudante da USP é atacada por suspeito

A polícia está em busca de um homem flagrado em imagens de câmera de segurança momentos antes do desaparecimento de Bruna, uma estudante da USP. Ela foi encontrada morta em uma área de mata em Itaquera, zona leste de São Paulo. O circuito de segurança mostra o suspeito se aproximando da jovem, que estava em sua rota de volta para casa após sair do metrô, e a abordando. Testemunhas revelam que o suspeito, conhecido pelos apelidos "Cachorrão" ou "Mineiro", agiu de forma suspeita ao acompanhar Bruna. Ele foi visto conduzindo Bruna a um estacionamento abandonado nas proximidades, onde o corpo da vítima foi posteriormente encontrado.



