Caso Bruna: polícia procura possível suspeito já identificado por morte de estudante da USP

Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, foi encontrada morta em um estacionamento na zona leste de São Paulo após passar cinco dias desaparecida. Agora, a polícia faz uma operação para encontrar um possível suspeito identificado. Agentes estiveram no estacionamento onde o corpo da jovem foi encontrado e foram até uma comunidade próxima ao local. Bruna sumiu durante a volta para casa depois de passar o final de semana com o namorado. Imagens de câmeras de segurança revelaram parte do trajeto da jovem, o que auxilia na investigação do caso.



