Caso Camila: suspeito de matar jovem de 19 anos encontrada dentro de carro é preso

O suspeito de matar uma jovem de 19 anos foi preso em São Paulo. Jenilson, conhecido como Gogó, foi preso na mesma cidade onde o crime aconteceu. Camila foi encontrada morta no banco de trás de um carro, no final de setembro, em uma comunidade de São Paulo. O corpo da jovem estava com marcas de agressões e sem roupas. Os laudos confirmaram que a jovem foi abusada sexualmente. A polícia agora investiga a motivação do crime.