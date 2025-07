Caso Daniel: Doc Investigação traz revelações da morte brutal do jogador de futebol

No segundo episódio da nova temporada do Doc Investigação, o caso da morte brutal do jogador de futebol Daniel. Ele foi assassinado aos 24 anos, em outubro de 2018, perto de Curitiba, no Paraná. O programa traz a primeira entrevista do réu confesso pelo crime: Édison Brittes. O homem faz revelações que podem mudar o curso do processo. Cristiana Brittes, ex-mulher de Edison, e a filha do casal, Allana Brittes, também falam com exclusividade para a repórter Thais Furlan. O Doc Investigação vai ao ar toda segunda às 22h45 com sete episódios inéditos na TV brasileira.



