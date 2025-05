Caso Djidja: funcionária da família fala pela primeira vez após deixar a prisão

No ano passado, Djidja Cardoso, a Sinhazinha do Boi Garantido, foi encontrada sem vida no quarto dos fundos da residência, com marcas de agressões e cercada por objetos utilizados em rituais. Após um ano da sua morte, uma funcionária da família, que chegou a ser presa por envolvimento no caso, fala pela primeira vez. Glaudiele era maquiadora no salão da família Cardoso, que, segundo as investigações, era um disfarce para a prática de uma seita que envolvia drogas, cárcere privado e violência. A RECORD voltou à casa onde tudo aconteceu e traz revelações inéditas e desdobramentos na Justiça.



