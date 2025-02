Caso Eloah Pietra: mãe conta detalhes sobre o sumiço da criança de apenas 1 ano e 7 meses

Continuam as buscas por Eloah Pietra, a menina de 1 ano e 7 meses que desapareceu após supostamente ter sido raptada de dentro de casa, no Paraná. Érica, a mãe da garota, conversou com a nossa reportagem. Ela contou que recebeu a visita de uma mulher usando jaleco e máscara, alegando ser agente de saúde, que teria raptado a criança. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná determinou a instalação de uma força-tarefa para investigar o desaparecimento.