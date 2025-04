Caso Gemilly: homem acusado de raptar jovem com necessidades especiais é espancado na rua em SP

Gemilly é uma menina de 20 anos, mas que tem a mentalidade de uma criança de 10. O Cidade Alerta foi notificado sobre o desaparecimento da garota e, quando a equipe estava a caminho da casa da família, na zona norte da capital paulista, se deparou com o espancamento de um homem identificado como Marcelo, de 44 anos. Ele teria sido flagrado com a vítima em uma moto e foi acusado de raptá-la e de cometer abuso sexual. O suspeito foi internado e, segundo a Polícia Civil, ficará preso por sequestro, cárcere privado e estupro. Gemilly foi encaminhada a um hospital para fazer exame de corpo de delito e passará por atendimento especializado.



