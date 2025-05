Caso Gisele: mulher desaparecida em Goiás é encontrada e depõe na polícia

O Cidade Alerta descobriu que Gisele, a mulher que desapareceu em Goiás, esteve em São Paulo. Ela foi localizada após ficar desaparecida por quase uma semana. Gisele tinha uma dívida e teria viajado a São Paulo com um caminhoneiro. No dia em que desapareceu, a mulher havia ligado para o marido pedindo socorro porque o carro estava sem gasolina. Em seguida, ela chamou uma moto de aplicativo e sumiu.



