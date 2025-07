Caso Henrique: julgamento da morte de menino agredido por madrasta acontece após cinco anos

A Justiça deve decidir nos próximos dias o destino de Antônio, pai do menino Henrique, de 3 anos, morto após ser agredido pela madrasta. O homem é acusado de omitir e de acobertar a companheira, Natiane, apontada como autora das agressões que causaram a morte do garoto. Antônio está preso nos Estados Unidos, enquanto Natiane segue foragida e incluída na lista da Interpol. A criança vinha apresentando sinais de maus-tratos desde que passou a viver com o pai e a madrasta. Mesmo diante das denúncias, o pai teria mantido Henrique sob os cuidados da companheira, que teria usado uma escova de limpeza para agredi-lo. O julgamento ocorreu quase cinco anos após o crime, e a família materna acompanha o processo em busca de justiça.



