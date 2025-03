Caso Ingrid: polícia encontra carta na mochila de suspeito pelo sequestro

Ingrid Vitoria, uma menina de 13 anos, está desaparecida após ser sequestrada pelo vizinho do pai dela em Recife (PE). No momento do crime, ela, a mãe e o irmão de 3 anos pegavam uma carona com um conhecido. Durante a viagem, o motorista do carro agrediu e amarrou a mãe de Ingrid e levou a menina no porta-malas do carro. Durante as buscas pela garota, a polícia encontrou uma mochila do suspeito com uma carta dentro com o nome de Ingrid. A descoberta que pode ter sido um crime premeditado.



