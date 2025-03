Caso Ingrid Vitória: helicóptero cai durante buscas por adolescente desaparecida

Ingrid Vitória, de 13 anos, desapareceu após ser sequestrada pelo vizinho, Jocelmo, em Recife (PE). Na tarde desta sexta-feira (28), um dos helicópteros que ajudava nas buscas pela adolescente caiu. As pessoas que estavam a bordo foram socorridas com ferimentos leves. No momento do crime, Ingrid estava voltando para casa com o irmão de 3 anos e a mãe. A família pegou uma carona com um conhecido e, durante a viagem, o motorista do carro agrediu e amarrou a mãe de Ingrid e levou a menina no porta-malas do carro.



