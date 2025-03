Caso Ingrid Vitória: polícia mata sequestrador da jovem de 13 anos durante troca de tiros na mata

Uma força-tarefa da polícia resultou na captura do sequestrador de Ingrid Vitória, a jovem de 13 anos que desapareceu após a família pegar uma carona com um conhecido. Na ocasião, Jocelmo agrediu e amarrou a mãe da vítima, e levou a menina no porta-malas do carro. Neste sábado (29), ele foi encontrado na mata, trocou tiros com a polícia e foi encaminhado a um hospital. Por lá, a morte do sequestrador foi confirmada. A polícia retomou as buscas por Ingrid Vitória e, após cinco dias de procura, encontrou o corpo da menina. Confira as atualizações.



