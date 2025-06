Caso Larissa: laudo aponta presença de chumbinho no corpo de cunhada de professora morta

O laudo da exumação do corpo de Nathália Garnica, cunhada de Larissa Rodrigues, a professora de pilates morta envenenada, apontou a presença de chumbinho. Nathália morreu em 2023 em circunstâncias semelhantes às de Larissa, e agora a principal suspeita é a própria mãe, Elizabete Arrabaça. A polícia apura se a suspeita envenenou a nora e também a filha. A investigação inclui ainda a morte misteriosa do cachorro de Nathália, 15 dias antes do falecimento dela, e o caso de uma amiga de Elizabete, que passou mal após ser medicada por ela e ficou internada por cinco dias. A motivação dos crimes pode ser financeira, já que Elizabete seria viciada em jogos e acumulava dívidas.



