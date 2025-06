Caso Larissa Manuela: imagens mostram padrasto da menina saindo de casa após trocar de roupa

A Justiça negou o pedido de prisão do padrasto de Larissa Manuela, de 10 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a decisão, Diego está colaborando com as investigações, tem residência fixa e a liberdade dele não representa risco para a sociedade. O Cidade Alerta teve acesso às câmeras de segurança que mostram o padrasto de Larissa saindo de casa no dia do crime. Momentos depois, ele voltou carregando uma mochila preta e entrou em casa. Uma hora depois, Diego saiu com outra roupa. As imagens estão sendo analisadas pela polícia.



