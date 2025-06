Caso Larissa Manuela: mãe fala com o Cidade Alerta e descarta envolvimento do padrasto

A polícia segue investigando o caso de Larissa Manuela, a garota de 10 anos encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo. O padrasto da menina, Diego, prestou um novo depoimento nesta terça (17). A mãe de Larissa, Adenuzia, conversou com o Cidade Alerta ao vivo. Ela disse que foi pega de surpresa com o novo depoimento do padrasto. "Não imagino que ele tenha coragem de ter feito esse crime tão cruel”, afirmou Adenuzia.



