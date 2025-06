Caso Larissa Manuela: padrasto confessa assassinato da menina de 10 anos

Diego Sanches, o padrasto de Larissa Manuela, confessou ser o autor do crime nesta segunda-feira (23). Ele foi levado pela quarta vez à delegacia de Barueri, na Grande São Paulo, e confessou ter matado a menina de 10 anos. A polícia agora trabalha para descobrir a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!