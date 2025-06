Caso Larissa Manuela: pedido de prisão temporária do padrasto é negado, revela advogado

Larissa Manuela, de 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo. Danuza, mãe da criança assassinada, saiu da delegacia com o advogado Lucas Santos, que explicou que o pedido de prisão temporária do padrasto da menina foi negado. As roupas apreendidas ainda vão passar por perícia. O padrasto da criança ainda não tem evidências suficientes contra ele para ser preso. Danuza afirma ser improvável que ele seja o culpado, pois ele nunca foi violento com as crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!