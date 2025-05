Caso Larissa: polícia vai exumar corpo da cunhada após suspeita de novo envenenamento na família

O caso da professora de pilates Larissa Talle Leôncio Rodrigues, encontrada morta por envenenamento em seu apartamento na zona sul de Ribeirão Preto (SP), ganhou um novo desdobramento. A Polícia Civil agora investiga a morte da cunhada da vítima, Nathalia, irmã do médico Luiz Antônio Garnica, um dos principais suspeitos pelo crime. Nathalia faleceu há algumas semanas em circunstâncias semelhantes, e a polícia vai solicitar a exumação do corpo para verificar se ela também foi envenenada. Larissa havia descoberto a traição do marido pouco antes de morrer.



