Caso Maria: namorado confessa assassinato de mãe de três filhos que venceu câncer

Maria Francisca de Souza, de 38 anos, foi vista discutindo com Maxwell, seu atual namorado, minutos antes de ser arrastada para um matagal, onde foi morta no Espírito Santo. Ele, apontado pela família como autor do crime, confessou o assassinato duas vezes na delegacia, mas, como o caso ainda não foi concluído e o prazo de flagrante expirou, saiu livre. Agora, a investigação aguarda conclusão para formalizar a prisão do suspeito.



