Caso Matheus: buscas por jovem de 19 anos continuam no interior de São Paulo

A mãe do jovem Matheus, de 19 anos, desaparecido há uma semana, segue nas buscas pelo filho. Durante o final de semana, Flaviana percorreu regiões perigosas da cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, e também contou com a ajuda de drones. O sobrevoo teve como principal foco uma área de mata, que fica ao lado de um bairro da periferia, conhecido por ter grande atuação de traficantes. A polícia mantém as investigações sob sigilo, mas segue ouvindo pessoas próximas a Matheus. Ele saiu de casa para vender um videogame antigo para um amigo e nunca mais voltou. O jovem foi flagrado por câmeras de segurança no sentido dessa área de mata.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!