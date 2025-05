Caso Matheus: corpo de jovem de 19 anos assassinado por colega é enterrado sob forte comoção

Matheus, de 19 anos, foi enterrado nesta terça-feira (20) em Tatuí, no interior de São Paulo. Ele foi encontrado morto uma semana depois de desaparecer ao sair de casa para vender um videogame antigo a um conhecido. Jonathan, de 21 anos, se aproveitou da situação para atrair a vítima até uma área isolada da cidade, onde cometeu o assassinato. Jonathan levou o videogame e o celular de Matheus, vendeu o equipamento em uma loja da região e tentou ocultar o crime descartando a faca e as roupas em um rio. O caso avançou após a mãe da vítima informar à polícia que viu Jonathan saindo da mata onde o corpo foi posteriormente encontrado. Ele confessou o crime e levou os policiais até o local em que abandonou o corpo. A investigação aponta motivação por inveja.



