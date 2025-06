Caso Nelson: bombeiros usam detector de metais subaquático para localizar corpo do empresário no rio

A polícia retomou as buscas pelo corpo do empresário Nelson Francisco Carreira no Rio Grande, em Miguelópolis, interior de São Paulo. Ele foi a uma reunião de negócios e acabou assassinado pelo sócio, Marlon, depois de uma desavença financeira que pode envolver milhões de reais. Um dos suspeitos do crime, Felipe Miranda, que teria ajudado Marlon a jogar o corpo no rio, acompanhou novamente as equipes dos bombeiros para apontar o ponto exato onde teriam desovado o cadáver. Pela primeira vez, os bombeiros usaram um detector de metais subaquático para tentar localizar o corpo. Ele foi jogado na água juntamente com uma barra de ferro para permanecer no fundo do rio e não subir para a superfície e boiar.



