Caso Nelson: nova imagem mostra suspeito próximo do carro do empresário

A esposa do empresário Nelson Carreira Filho, desaparecido há uma semana, foi ao DHPP para prestar um novo depoimento. Ela voltou na delegacia um dia após dois sócios de Nelson falarem pela primeira vez. A polícia já tem uma linha de investigação. Câmeras de segurança flagraram o empresário saindo da cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo, onde ele teve uma reunião de negócios. O carro de luxo dele foi encontrado em frente à uma empresa, menos de dois quilômetros de onde o empresário mora com a esposa e uma filha, só no dia seguinte. Agora, um suspeito foi flagrado próximo ao veículo de Nelson.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!