Caso Nelson: polícia procura sócio e comparsa que teriam matado empresário no interior paulista

A polícia está nas ruas atrás do sócio Marlon Couto e do comparsa Tadeu após a prisão dos dois ser decretada. O empresário Nelson Carreira Filho, de 44 anos, que está desaparecido há mais de uma semana, foi morto pelos dois após uma desavença financeira que pode envolver milhões de reais. A polícia procura pelo corpo dele, que pode ter sido jogado em um rio na região de Cravinhos, no interior de São Paulo. Marlon e Nelson eram sócios de um negócio milionário de suplementos alimentares. Depois de uma briga, a vítima teria levado um tiro na cabeça.



Nelson, que era da capital paulista, está desaparecido desde o último dia 16 de maio, depois de participar de uma reunião de negócio na região de Ribeirão preto. O comparsa de Marlon utilizou o boné do empresário para atrapalhar as investigações.



