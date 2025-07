Caso Nicolly: adolescentes suspeitos demonstraram frieza durante confissão, conta delegado

O delegado João Manoel Garcia, de Cornélio Procópio, no Paraná, conversou com exclusividade com o Cidade Alerta. Ele foi o responsável pela operação que apreendeu os dois adolescentes suspeitos de matar a jovem Nicolly. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo. O delegado contou que o casal confessou todos os detalhes do assassinato com bastante frieza. Os suspeitos, inclusive, já planejavam uma nova fuga. Acompanhe.



