Caso Nicolly: jovem esquartejada por adolescentes é enterrada sob comoção da família

O sepultamento de Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, ficou tomado de parentes e amigos revoltados com o crime. A jovem, esquartejada pelo namorado, de 17 anos, e por mais uma adolescente, de 14, foi enterrada em Mococa (SP), onde vivia com a família. Nicolly cresceu em Hortolândia, onde foi morta, e lá, na infância, foi onde a garota conheceu o namorado que acabou tirando a vida dela. Os dois estudaram juntos nos primeiros anos de escola e mantinham um relacionamento à distância. A polícia continua investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!