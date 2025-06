O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao depoimento do humorista que matou a miss Raíssa. Marcelo contou tudo o que aconteceu no dia do crime. Ele também entregou todas as pessoas que o ajudaram. Acompanhe.



