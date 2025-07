Caso Raíssa: filho de humorista revela que o pai era obcecado pela miss

O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao novo depoimento de Jhony, o filho do humorista suspeito de assassinar a miss Raíssa. Ele contou à polícia que Marcelo era obcecado pela vítima e que, tudo levar a crer, que o crime foi planejado. Jhony também disse que entrou em desespero quando o pai revelou o que havia feito com a miss. E mais: um celular do humorista, que não foi periciado, foi vendido dias depois do crime. A família tem dúvidas dos depoimentos.



