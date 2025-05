Caso Rhavi: padrasto de menino de 2 anos encontrado morto é preso preventivamente após laudos do IML

Manoel Pedro, de 28 anos, padrasto do menino Rhavi, de 2 anos, foi preso preventivamente após laudos do Instituto Médico Legal indicarem múltiplas lesões no corpo da criança, incompatíveis com causas naturais. A investigação aponta que as agressões ocorreram na noite anterior à morte do menino, contrariando a versão apresentada inicialmente por Manoel e pela mãe da criança. Durante o interrogatório, o suspeito negou ter espancado o enteado e afirmou que Rhavi teria passado mal subitamente. Porém, os indícios sustentam a acusação de homicídio.



