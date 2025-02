Caso Vitória: amiga de menina desaparecida fala com o Cidade Alerta sobre mensagem que recebeu

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu quando voltava do trabalho em São Paulo. Após sair do ônibus, a jovem mandou mensagem para uma amiga, Gabriela. Buscas estão sendo feitas pela região e o Cidade Alerta falou com a amiga de Vitória, que recebeu as mensagens que podem dar pistas sobre o paradeiro da adolescente. Gabriela relatou que Vitória estava com medo de dois homens no ponto de ônibus e enviou seu último áudio ao chegar em Ponunduva, bairro da cidade de Cajamar, dizendo que estava segura, mas não respondeu mais mensagens.



