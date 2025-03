Caso Vitória: Cidade Alerta mostra carro que está sendo periciado para encontrar pistas de suspeitos

Na delegacia de Franco da Rocha (SP), um investigado está sendo ouvido e um carro periciado se encontra no estacionamento. A mãe do suspeito também está presente. A Polícia Civil está analisando depoimentos de 14 pessoas para identificar os responsáveis pelo sequestro e assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Os agentes ainda buscam informações sobre um possível cativeiro relacionado ao caso.



