Caso Vitória: colar feminino é encontrado dentro de carro abandonado próximo ao local do crime

Um carro branco, do ano de 1995, foi encontrado perto do local de onde o corpo de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrado. A fechadura está danificada e ele está registrado no nome de uma pessoa falecida. Também foi encontrado um colar feminino no carro. A Guarda Civil Municipal isolou a área, e o veículo não apresenta marcas de movimento recente, sugerindo que estava no local há algum tempo. Oito pessoas estão sendo interrogadas na delegacia.



