Caso Vitória: emocionada, mãe da adolescente carrega foto da filha durante velório

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi velada e sepultada na tarde desta quinta-feira (6) em Cajamar, na Grande São Paulo. A mãe da menina, carregando um quadro com a foto dela, falou com o Cidade Alerta, extremamente emocionada com a tragédia. A cidade declarou luto de 3 dias após a menina ser encontrada morta em uma área de mata.



