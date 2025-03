Caso Vitória: esposa do dono de suposto cativeiro nega versão contada pelo marido

Nesta segunda (10), a polícia vai realizar uma perícia no suposto cativeiro que Vitória teria sido levada depois de desaparecer. Na casa, moravam Maicol e sua esposa. Vizinhos relataram que ele tirou os móveis há poucos dias e se preparava para mudar de residência. Em depoimento, Maicol disse que, na noite do desaparecimento de Vitória, estava em casa dormindo com a esposa. No entanto, ela afirma que estava, na verdade, na casa da mãe.



