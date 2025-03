Caso Vitória: irmã diz que corpo encontrado não é da garota

Neste sábado (1º), o corpo de uma mulher foi encontrado próximo da região onde Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu. A família se dirigiu ao local para acompanhar o reconhecimento. Fábio, o advogado da família, contou que a pessoa encontrada tem cabelo curto e não possui tatuagem, características que não batem com as de Vitória. No momento, a polícia ouve uma pessoa que esteve no local no dia em que a garota despareceu. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!