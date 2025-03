Caso Vitória: Justiça nega pedido de prisão contra namorado da jovem

A Justiça negou o pedido o pedido de prisão feito contra o atual namorado de Vitória Regina de Souza. O documento obtido com exclusividade pelo Cidade Alerta aponta que não há elementos suficientes para manter a prisão. Nesta quinta (6), o rapaz se apresentou espontaneamente à polícia. A moça com quem ele estava no dia do crime confirmou a versão dele e o jovem foi liberado.



