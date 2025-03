Caso Vitória: novos áudios de jovem desaparecida podem ajudar a descobrir paradeiro

A jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu na última quarta (26) quando voltava do trabalho para casa em Cajamar, no interior de São Paulo. Ela enviou mensagens para uma amiga, dizendo estar com medo de dois homens no ponto de ônibus. Até o momento, Vitória não foi encontrada, mesmo com a megaoperação da polícia, que passou a utilizar cães farejadores e até drones. Segundo informações, 11 pessoas já foram ouvidas e novos áudios podem ajudar a descobrir o paradeiro da jovem. A Polícia Civil investiga dois suspeitos e busca testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso. Dois veículos estão sendo periciados como parte da investigação.



