Caso Vitória: polícia pede prisão do namorado após inconsistência nos depoimentos

A polícia pediu a prisão temporária do namorado da garota Vitória Regina de Souza, que foi encontrada morta nesta quarta (5) após sete dias desaparecida. De acordo com o delegado Aldo Galiano, os depoimentos do rapaz apresentaram muitas inconsistências. O celular dele também foi apreendido para investigação. A polícia já realizou perícia em dois carros suspeitos.



