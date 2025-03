Caso Vitória: quinto dia de buscas por jovem desaparecida utiliza cães farejadores e drones

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu na Grande São Paulo após sair do trabalho. Agora, engatando no quinto dia de buscas, um corpo foi encontrado em Jundiaí, no interior de São Paulo, mas já foi confirmado que ele não pertence à adolescente. Enquanto isso, a família segue na angústia e pede ajuda para encontrá-la. A última localização do celular de Vitória é a principal pista que pode levar a polícia a encontrar a adolescente desaparecida. Policiais montaram uma megaoperação para localizar a garota. Eles estão usando cães farejadores e até drones nas buscas.



