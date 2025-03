Caso Vitória: sangue é encontrado em banheiro de suposto cativeiro

Na tarde, desta terça-feira (11), uma perícia está sendo feita na casa onde Vitória Regina de Souza, de 17 anos, teria sido mantida em cativeiro. A operação conta com cães farejadores, luminol e scanner 3D. Agora, sangue foi encontrado no banheiro do imóvel, que pertence a Maicol, um dos principais suspeitos no caso e o único preso até o momento. Investigações vão ser feitas para descobrir se o sangue é da adolescente assassinada.



