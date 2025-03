Caso Vitória: três testemunhas são liberadas da delegacia de Franco da Rocha (SP)

Durante a investigação do caso Vitória, três testemunhas foram liberadas da delegacia de Franco da Rocha (SP). Além delas, mais cinco pessoas estão no local sendo ouvidas pela polícia. Nem todos os presentes são suspeitos no crime, mas são peças-chave para descobrir quem matou Vitória Regina de Souza, de 17 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!