Caso Wallace: câmeras de segurança mostram que atirador estava esperando empresário para matá-lo

A polícia descobriu algumas informações sobre a morte do empresário Wallace Borges Lovato. A arma usada no crime era de 9 mm, o atirador agiu sozinho e deu um único disparo e a arma ainda não foi encontrada. O corpo de um dos principais CEOs do país foi enterrado nesta terça-feira (10). Câmeras de segurança mostraram que o suspeito estava em frente ao prédio, esperando por Wallace. Assim que a vítima entrou no seu carro, o atirador emparelhou o veículo e disparou. A SUV usada na ação foi encontrada abandonada e passou por perícia.



