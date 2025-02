Caso Weslley: buscas por filho de produtor musical desaparecido têm nova pista e desfecho inesperado

O Cidade Alerta continua a busca pelo filho do produtor musical desaparecido há 25 dias. Weslley tem 22 anos e foi visto pela última vez no local onde trabalha, no centro de São Paulo, ao lado de uma mulher até a última terça (28), não identificada. Após a reportagem ser exibida, essa mulher misteriosa entrou em contato com a nossa produção e disse que tinha pistas do rapaz. Confira o desfecho dessa história!