Cemitério clandestino do PCC é encontrado em Cotia, na Grande SP

A polícia encontrou um cemitério clandestino do PCC em Cotia, na Grande São Paulo, nesta quarta (23). Duas covas foram identificadas e uma delas com um corpo dentro. A polícia suspeita se tratar de um espaço de desova do tribunal do crime. Os peritos investigam a possibilidade de terem dez covas no local. O Corpo de Bombeiros se dirige à região para ajudar nas buscas.



