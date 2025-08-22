Chacina em Ilhéus: polícia fecha cerco sobre suspeitos de cometerem assassinatos na Bahia

A polícia fechou o cerco aos suspeitos do assassinato das professoras Maria Helena e Alexsandra, e da filha de Maria Helena, Mariana, em Ilhéus, na Bahia. As três desapareceram após um passeio na Praia dos Milionários e foram encontradas mortas em uma área de mata, com sinais de agressão. Imagens de câmeras de segurança registraram três homens seguindo o grupo antes do desaparecimento, e as autoridades intensificam as buscas enquanto investigam a relação dos suspeitos com as vítimas e as possíveis motivações do crime.



