Chefe de facção do Rio Grande do Norte é preso escondido na casa de parentes no RJ

Victor da Silva Lima, conhecido como "Carioca Taxista", foi preso na casa de parentes no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele é integrante da facção Sindicato do Crime, do Rio Grande do Norte, mas teria se mudado para o Rio a mando do Comando Vermelho. Victor também é investigado por envolvimento na morte de um policial militar no ano passado e já possui passagem por tráfico de drogas. Acompanhe na reportagem.



