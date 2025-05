Chefe de facção é preso nu e afirma que cometeu mais crimes do que constava na delegacia

Jean, apontado como um dos chefes da facção criminosa GDE, de Fortaleza (CE), foi localizado e preso nu em um apartamento na zona norte de São Paulo após uma longa investigação da Polícia Civil. Procurado nacionalmente, ele é suspeito de envolvimento em pelo menos oito homicídios e já havia sido preso em 2021 no Rio Grande do Norte, mas foi solto e passou a viver em São Paulo de forma clandestina. Para evitar ser reconhecido, Jean não saía de casa e delegava à esposa, Ana, as tarefas externas. Ambos foram presos, e no imóvel foram apreendidos celulares, drogas e anotações ligadas ao tráfico. Na delegacia, Jean corrigiu o delegado, afirmando que tem 11 passagens criminais, e não oito, como apontado inicialmente.



