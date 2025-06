Chefe do PCC, Marcola deixa penitenciária de segurança máxima em Brasília por questões de saúde

O chefão do PCC, Marcola, precisou ir ao hospital fazer um exame de imagem no joelho. Marco Willians Herbas Camacho saiu da penitenciária de segurança máxima e foi diretamente para o Hospital de Base de Brasília (DF). Para a realização do procedimento, o ambulatório foi temporariamente fechado e o acesso ao subsolo da unidade ficou restrito a policiais e profissionais da saúde diretamente envolvidos na operação. Marcola foi submetido a uma ressonância magnética para avaliar uma possível lesão após o detento sofrer uma torção enquanto realizava atividade física. A suspeita é de rompimento do ligamento cruzado do joelho, o que exige acompanhamento especializado.



