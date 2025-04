Chuva intensa causa transtorno e destruição em vários estados do Brasil

Fortes chuvas atingem todo o Brasil neste sábado (5), principalmente a região Sudeste. Em Vitória (ES), ruas e casas foram inundadas e, em Belém (PA), a Polícia Militar realizou resgates após o naufrágio de um barco com crianças e pescadores. No Rio de Janeiro , Petrópolis está em estado de alerta, e sirenes foram acionadas devido a riscos de deslizamentos e transbordamento dos rios. Na cidade, que faz parte da região serrana do estado, escolas foram abertas de emergência para abrigar moradores de áreas de risco, sob orientação da Defesa Civil. A previsão é de chuva intensa também em Minas Gerais e no Paraná. Acompanhe a cobertura.



