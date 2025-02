Chuva intensa provoca alagamentos e caos em São Paulo nesta terça-feira (25)

Nesta terça (25), chuvas intensas em São Paulo causaram alagamentos e caos no trânsito, especialmente na região oeste. Osasco foi fortemente atingida, com água invadindo empresas de reciclagem e casas. Imagens mostram moradores em desespero, tentando retornar para casa a pé. O transporte público enfrenta paralisações com ônibus ilhados. A Defesa Civil alertou para a situação crítica. Um morador arriscou a vida para salvar um cão de um alagamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!